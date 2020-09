L’hommage à « Beka » qui a bouleversé Denis Brogniart

Quelques jours après le décès tragique de l’aventurier, Denis Brogniart, qui était particulièrement attaché à Bertrand-Kamal, a dévoilé l’un des hommages qui l’a le plus ému. Il est signé par la rédaction du magazine So Foot.

Chaque semaine, So Foot consacre une chronique humoristique à l’émission culte et à ses aventuriers. Touchés par le décès jeudi dernier de Bertrand-Kamal, frappé par un cancer, les journalistes ont tenu à rendre un dernier hommage au candidat de l’Est. Un papier qui n’a pas échappé à Denis Brogniart, loin de là.

« Souvent So Foot me fait rire avec les notes des aventuriers de Koh-Lanta après chaque épisode. Aujourd’hui le commentaire sur Beka m’émeut. Il est juste et beau. Avec la note de 10/10 », écrit le sur Instagram, en partageant les quelques lignes écrites par la rédaction du magazine.

« Le plus solaire des aventuriers »

« Parce qu’on a beau essayer de se mettre au niveau, depuis le début de la saison, c’est toujours lui qui fait les meilleures vannes. Parce que gagner trois épreuves d’immunités consécutives, c’est bien, mais irradier l’île de sa bonne humeur et de sa bienveillance, c’est mieux. Parce qu’il était capable de savourer une ignoble pizza et de se moquer du feu autant que du qu’en dira-t-on. Parce que ça fait du bien de voir un mec cool. Pour tout ça et pour bien plus encore on te dit merci, Bertrand-Kamal. A jamais le plus solaire des aventuriers. A sa famille, ses proches, ainsi qu’aux aventuriers qui ont eu le plaisir de partager cette intense tranche de vie avec « Beka », la rédaction de So foot présente ses sincères condoléances. »