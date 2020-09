Créatrice des produits minceurs « le Secret », Emilie Nef Naf a l’habitude de partager ses transformations physiques sur les réseaux sociaux. Ce samedi, elle a dévoilé avoir pris près de 10 kilos depuis 2017, avec un message sincère adressé à ses abonnés : l’important, c’est d’être bien dans sa peau !

Après des passages remarqués dans plusieurs télé-réalité (Secret Story, les Anges, Mamans et Célèbres…) Emilie Nef Naf se consacre désormais pleinement à ses deux enfants, Maëlla et Menzo, ainsi qu’à son projet entrepreneurial. Créatrice de la marque « Le Secret by Emilie », qui commercialise des compléments alimentaires et autres produits minceurs, elle en est aussi la principale ambassadrice.

L’ex-compagne de Jérémy Ménez a donc pris l’habitude de partager en images ses transformations physiques auprès de ses 650.000 abonnés Instagram. Ce samedi, la jeune femme a dévoilé une comparaison avant/après de sa silhouette qui a pu en surprendre plus d’un.

De 54 à 64 kilos

Entre 2017 et 2020, elle admet avoir pris 10 kilos : « 2017 vs. 2020 bon ok j’ai un peu grossi mais comme j’ai dit, l’important c’est pas le chiffre sur la balance mais comment vous vous sentez dans votre corps !»

Et les internautes ont été conquis ! Radieuse sur la photographie, Emilie Nef Naf a récolté une salve de compliments : « Au top ! 10 kilos de beauté en plus, tu es sublime. » « 64 kilos et tu es parfaite ! » « Sincèrement je te trouve 100000x plus canon à 64 kg ! » « 2017 : une bombe. 2020 : une bombe atomique ! Tu es vraiment canon, les petits kilos sont bien là où ils sont ! », ont commenté ses followers.

Une belle façon de faire passer un message important : l’essentiel, c’est avant tout d’être bien dans sa tête et dans sa peau!