Un père mourant devait choisir lequel de ses 4 enfants pouvait venir lui dire adieu

En Australie, à cause des mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus, un papa de 39 ans en phase terminale devait choisir lequel de ses quatre enfants pouvait venir lui dire adieu.

Mark Keans est un père de famille de 39 ans, originaire d’Australie. Atteint d’une tumeur au cerveau et d’un cancer des poumons, il est en phase terminale. Les médecins ne peuvent plus rien faire pour le sauver et Mark est hospitalisé à Brisbane, dans l’Etat du Queensland.

« C’est à se taper la tête contre les murs »

Le problème, c’est que sa famille vit dans l’Etat voisin de Nouvelle-Galles du Sud et qu’à cause du coronavirus, les frontières entre les deux Etats sont fermées. Selon les règles sanitaires en vigueur Australie, seul l’un des quatre enfants de Mark, tous âgés entre 7 et 13 ans, avait le droit de se rendre à son chevet pour lui dire au revoir. « Je n’ai aucune idée de comment on pourrait choisir quel enfant ira. C’est à se taper la tête contre les murs », a déclaré le grand-père des enfants à la télévision australienne.

« Quel genre de bureaucrate peut refuser ça ? »

Dans un premier temps, la Première ministre du Queensland a refusé de faire une exception pour la famille de Mark Keans. Rapidement, l’affaire a fait parler d’elle en Australie. « On parle de quatre enfants entre 7 et 13 ans qui veulent voir leur père en fin de vie. Quel genre de bureaucrate – non, quel genre de personne – peut refuser ça? », a lancé un parlementaire australien. Quant au ministre de la santé de la Nouvelle-Galles du Sud, il s’est dit extrêmement en colère et « atterré par ce qui se passe là-bas ».

Un vaste élan de générosité

Finalement, suite à la gronde générale, les autorités sanitaires du Queensland ont autorisé les quatre enfants à se rendre dans l’Etat pour dire un dernier au revoir à leur papa. Pour cela, ils devront notamment d’abord observer une quarantaine de 14 jours dans un hôtel avant de se rendre à l’hôpital. Malheureusement, entre le séjour à l’hôtel et le transport jusqu’à Brisbane, le voyage coûtait plus de 10.000 €. Un montant que la famille ne pouvait pas se permettre…

Suite à la médiatisation de l’affaire, des milliers d’Australiens se sont mobilisés pour donner de l’argent à la famille. Dans un élan de générosité, en moins de 24 heures, 200.000 dollars australiens, soit plus de 120.000 €, ont été récoltés pour aider la famille. Les quatre enfants de Mark pourront donc lui dire adieu.