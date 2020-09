Test du Logitech G733, un casque gaming sans fil haut en couleur

En cette rentrée, Logitech compte bien mettre de la couleur sur les oreilles des gamers. Le constructeur sort une nouvelle gamme de produits gaming, pour tous les goûts et toutes les couleurs. Parmi ceux-ci, nous avons testé le nouveau casque sans fil G733.

La personnalisation à l’honneur

Le Logitech G733 est disponible en quatre coloris différents : Blanc, Bleu, Lilas et Noir. Chacun de ces casques apporte sa petite touche de couleur supplémentaire avec un bandeau, ou plutôt une sangle de suspension, qui lui est propre. Logitech a poussé la personnalisation encore plus loin en permettant d’acheter séparément d’autres de ces bandeaux souples et réversibles avec d’autres motifs et d’autres couleurs. On peut ainsi apporter une touche orange à son casque noir avec le bandeau ‘orange vector’ ou encore allier son casque bleu avec une sangle jaune ‘lime glitch’. Comptez tout de même 9,99 € pour un bandeau supplémentaire parmi les cinq disponibles. À noter que ces sangles se retirent facilement et qu’elles sont lavables à l’eau froide.

Dans la volonté d’aller toujours plus loin dans la personnalisation de cette nouvelle gamme, Logitech G commercialise également une nouvelle gamme d’accessoires fantaisistes : les bonnettes en mousse, fun et décalées, à mettre sur le micro. Pour 10 €, Logitech vend un kit contenant cinq bonnettes différentes : un cœur, une étoile, des lèvres, un pouce ou une moustache.

Enfin, toujours dans l’optique d’apporter un peu de couleur, le G733 dispose d’un éclairage sur la partie avant du casque qui, on le verra plus tard, est aussi entièrement personnalisable.

Une configuration rapide et complète

Mais, et heureusement, le Logitech G733 n’est pas seulement un casque coloré et personnalisable. C’est avant tout un casque audio, dédié au gaming, offrant d’excellentes performances. Le G733 est un casque sans fil. Mais attention, cela ne signifie pas qu’il est Bluetooth. Ainsi, vous pouvez directement oublier l’idée de le connecter à votre smartphone ou encore à votre Xbox One. Le G733 utilise la technologie sans fil Lightspeed et a une portée de 20 mètres maximum. Il est compatible PC, Mac et PS4. L’installation est simple comme bonjour. Il suffit d’insérer le récepteur USB dans l’ordinateur ou la PlayStation 4 que vous utilisez et dix secondes plus tard, le casque est déjà opérationnel.

Le contour de l’écouteur gauche du casque comporte trois boutons. Le bouton supérieur permet d’activer ou de désactiver le micro. Au milieu, une molette permet de régler le volume. Enfin, une pression sur bouton du bas pendant qu’il est en marche permet de connaître l’état de la batterie et une pression longue permet de l’éteindre. Sous ces trois boutons, il y a une prise USB-C pour recharger le casque (le câble est fourni dans la boîte). Quant au micro, il est détachable.

Léger et confortable

Les écouteurs sont entourés d’une mousse à mémoire de forme. C’est confortable, agréable à porter et parfait pour s’adapter aux contours de votre visage. Et surtout, cela permet de parfaitement isoler le joueur des sons extérieurs. Par contre, c’est une matière qui peut donner chaud et rapidement faire transpirer (du moins les joueurs qui sont sensibles à ça !).

Sur la balance, le Logitech G733 affiche un poids de 278 gr. Un poids plume qui contribue au confort du casque. Son autonomie est d’environ 20 heures, et jusqu’à 29 heures lorsque l’éclairage est désactivé.

Une multitude de réglages possibles

Que ce soit l’audio, le micro, l’affectation des boutons ou l’éclairage, toute la configuration, la personnalisation et les réglages du G733 se font via l’application Logitech G HUB (logitechg.com/ghub).

L’interface de G HUB permet d’obtenir le niveau de batterie du casque. Ensuite, dans les quatre onglets correspondants, le G733 peut être régler et configurer dans les moindres détails. Concernant la configuration audio du casque, de base, il est possible de régler les basses, les aigus ou encore d’activer le son surround. En activant l’égaliseur avancé, il est possible de modifier le son à sa sauce ou de choisir l’un des nombreux préréglages (amplification des basses, cinématique, communications, FPS ou encore MOBA).

Même chose du côté du microphone, avec un tas de réglages disponibles et la possibilité d’enregistrer un échantillon de voix dans le logiciel pour directement tester la configuration choisie. L’onglet ‘Affectations’ permet simplement de modifier l’affectation des boutons sur la tranche gauche du casque. Enfin, Lightsync offre la possibilité de configurer l’éclairage du casque dans les moindres détails. Chacune des tranches lumineuses est divisée en deux parties. Pour chacune, il est possible de choisir la couleur de son choix et la luminosité. Là encore, la personnalisation est au cœur de l’expérience proposée avec la possibilité de choisir entre plusieurs effets : une couleur fixe, par cycle, par pulsation, en suivant un échantillonneur d’écran ou encore un visualiseur audio. Enfin, il est bien sûr possible de désactiver l’éclairage du G733. Il gagnera alors en autonomie.

Prix et disponibilité en Belgique

Bonne et belle surprise, le Logitech G733 a été lancé au début du mois de septembre en Belgique. Il est disponible, en quatre coloris, au prix de 149 €. Sans fil et compatible PC et PS4, il allie confort, performance et personnalisation poussée à l’extrême.