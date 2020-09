Covidmap, la carte pour savoir où l’on peut partir

La Covid-19 a rebattu les cartes en termes de possibilités de voyage. Un informaticien liégeois a mis au point une carte pour savoir au premier coup d’œil où l’on peut partir.

Les informations sur les possibilités de voyage sont regroupées sur le site du SPF Affaires étrangères. Mais au premier abord, ce site n’est pas des plus lisibles pour l’œil non-averti. L’informaticien Romain Gerardy a créé un site pour mettre en image ces données, et clarifier la situation.

On y retrouve les informations fournies par le SPF en une seule carte interactive. On y voit en vert, les zones où l’on peut se rendre librement, en orange, celles où un test et une quarantaine au retour sont recommandées, et en rouge celles où les déplacements sont interdits ou impossibles. Les personnes qui s’y rendent malgré tout devront alors se soumettre à une quatorzaine obligatoire et un test à leur retour en Belgique. Le site est tenu à jour lorsque les consignes du ministère évoluent, ce qui est relativement fréquent.

Le concepteur du site a expliqué avoir eu l’idée de mettre au point ce site internet lors qu’il préparait un voyage à l’étranger et peinait à y voir clair sur le site du SPF Affaires étrangères. Le ministère n’est pas impliqué dans le développement de ce site.