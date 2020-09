Le patron d’une grande entreprise filmé en train de battre de son chiot

Aux Etats-Unis, Jeff Previte, patron de l’entreprise EBI Consulting , est dans la tourmente après que le concierge de son immeuble ait diffusé des images le montrant en train de battre son chiot.

Les faits se sont déroulés le 22 août dernier, dans un luxueux complexe d’appartements situé à Santa Monica, en Californie. À 18h55, le concierge de l’immeuble a été alerté par les cris d’un chien. En regardant son écran avec les caméras, il a aperçu Jeff Previte, l’un des locataires des lieux, en train de battre son chiot de quatre mois.

« Il étouffait et giflait le chien »

« Il était très en colère. Il étouffait et giflait le chien. Il l’a même claqué contre le mur », a expliqué le concierge. La scène a été filmée par une caméra de sécurité. On y voit l’homme de 46 ans violemment étrangler et frapper son chien. Le concierge a créé un rapport au sujet de cet incident et a prévenu Jeff Previte de cela.

L’homme, qui est le patron d’EBI Consulting, une entreprise qui emploie des centaines de personnes à travers les Etats-Unis, est devenu furieux. « Il était enragé puis il m’a raccroché au nez. Le lendemain, il s’est excusé mais je n’ai pas l’impression que c’était sincère », a raconté le concierge, qui souhaite rester anonyme, au Dailymail.

Son poste de CEO menacé

Face aux images, Jeff Previte n’a pas nié les faits. Cependant, il déclare que le concierge a essayé de lui extorquer de l’argent pour pas qu’il ne rende cette vidéo publique. Depuis la diffusion de la séquence, des associations de protection des animaux envisagent de porter plainte contre Jeff Previte pour maltraitance animale. Quant à la page web qui présentait le patron de l’entreprise, elle a disparu du site internet d’EBI Consulting. Ces faits de maltraitance pourraient lui coûter son poste.