Un supermarché allemand affiche deux tarifs pour sensibiliser à l’environnement

Dans un supermarché en Allemagne, le prix « véritable » est affiché à coté du prix habituel. Ce prix plus élevé montre le coût environnemental lié à la production du produit. Une manière de sensibiliser le consommateur.

Le magasin Penny, filiale du groupe de distribution Rewe, a ouvert ce 2 septembre ce tout nouveau type de magasin. « Nous devons arriver à rendre visibles les coûts de suivi de notre consommation, c’est le seul moyen pour le client de prendre une décision d’achat consciente », explique Stefan Magel, le directeur général de Rewe, sur le site de BFM. « Il est important de montrer aux consommateurs les conséquences de leur choix », ajoute-t-il.

Intéressant : un magasin allemand va afficher le « véritable » prix, en tenant compte du coût environnemental lié à leur production. Sur la viande, le surcoût est de 173%. https://t.co/cfq7i6NOO4 — Lionel Maugain (@LionelMaugain) September 1, 2020

La viande pointée du doigt

On remarque dans les rayons que les prix « véritables » les plus élevés sont ceux liés aux produits d’origine animale. Sur la viande, le surcoût est en effet de 173%. Pour un steak haché de 500 grammes par exemple, on passe de 2,79 € à… 7,62 €. Le lait est quant à lui 122 % plus cher, le gouda 88 %, la mozzarella 52 % et les fruits et légumes de 8 à 19 % plus chers. En ce qui concerne la production bio, la différence est en moyenne de 35 % (2,28 euros de plus par kilo).

« Les dommages environnementaux ne sont actuellement pas inclus dans le prix des denrées alimentaires. Au lieu de cela, ils sont un fardeau pour le grand public et les générations futures », indique Tobias Gaugler. C’est ce spécialiste en informatique qui a calculé les prix réels de nombreux produits à partir d’une étude de l’Université bavaroise d’Augsbourg. Ces prix prennent en compte la lutte contre les gaz à effet de serre, les conséquences de la surfertilisation ainsi que des besoins énergétiques.