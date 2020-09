Un Noël trois mois à l’avance pour un enfant en phase terminale

Le petit Ellis ne sera probablement plus en vie à Noël. Ses parents ont tout fait pour qu’il puisse malgré tout fêter Noël.

Le jeune Ellis, qui n’a que trois ans, est touché par une tumeur qui ne lui laisse aucune chance. Ses parents, Ashley et Laura, un couple de Wakefield, au Royaume-Uni, ont été informés par les médecins qu’il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre.

Cette triste nouvelle les a poussés à organiser «le meilleur Noël de tous les temps». Ils ont convoqué le Père Noël, déguisé un poney en renne, et couvert le jardin de fausse neige pour créer l’ambiance de fin d’année.

Boy, 3, with terminal brain cancer enjoys 'best Christmas ever' three months earlyhttps://t.co/EpRcyXxiih pic.twitter.com/7zcePcJkjR

— The Scottish Sun (@ScottishSun) September 9, 2020