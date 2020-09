Septembre est le mois idéal pour tromper son partenaire

Chaque année, c’est la même chose. C’est en effet en septembre que Gleeden, le site de rencontres extraconjugales aux 7 millions de membres dans le monde, enregistre sa plus forte augmentation des inscriptions sur sa plateforme.

Et cette rentrée post-confinement semble plus forte encore que les précédentes. Gleeden a en effet constaté une hausse d’activité de 472% durant la semaine du 31 août au 6 septembre 2020. Si près de 68% des infidèles ont hâte de recommencer à travailler, ce n’est, semble-t-il, pas seulement pour revoir la tête de leurs collègues.

Et de fait, 64% des membres du site interrogés ont avoué avoir revu leur amant/maîtresse durant la première semaine de la rentrée.

« On le savait déjà, septembre est tristement célèbre pour être le mois où il y a le plus de divorces. Il s’affiche désormais également comme le mois où on a le plus de chances de se faire tromper », a expliqué le site Gleeden.

Il faut dire que le confinement a laissé des traces. Un sondage réalisé en avril dernier avait montré que 70% des infidèles se disputaient davantage avec leur partenaire depuis qu’ils étaient maintenus à domicile. Pourquoi? A cause des les tâches ménagères (67%), des enfants (55%), du manque d’intimité (43%) et du manque d’attention (36%).

C’est pourquoi, 68% des répondants ont aujourd’hui expliqué que le retour au travail était synonyme de bouffées d’air frais, tandis que 52% évoquait un retour à un semblant de « vie normale ».