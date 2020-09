L’Espagne veut des « couloirs touristiques » pour ses îles

L’Espagne se concerte avec d’autres pays européens pour faciliter le tourisme sur les îles Canaries et Baléares, dont l’automne marque le début de la haute saison touristique. Les négociations portent sur la suppression de la quarantaine au retour des vacanciers. La ministre des Affaires étrangères Arancha González Laya a annoncé être en pourparlers avec la Grande-Bretagne, l’Allemagne et les pays scandinaves en vue d’établir des « couloirs touristiques » en faveur des îles espagnoles. De nombreux Etats européens ont émis des avis de voyage négatifs à destination de l’Espagne, pays encore lourdement frappé par la pandémie de coronavirus. Mais la ministre tente de convaincre ses homologues de circonscrire leurs restrictions aux territoires les plus impactés par le virus et non à l’ensemble du pays. « Nous voulons rétablir les flux touristiques le plus rapidement possible. C’est extrêmement important pour les îles qui, à la différence d’autres régions espagnoles, connaissent une saison touristique importante en hiver. L’ouverture de ’couloirs’ peut les aider à relancer leur économie », a-t-elle indiqué aux médias espagnols.

Des quartiers de Palma de Majorque bouclés

Les habitants de plusieurs quartiers de Palma de Majorque, capitale du très touristique archipel espagnol des Baléares, vont être isolés du reste de la ville en raison d’une explosion des cas de coronavirus, ont annoncé les autorités locales. Ces restrictions entreront en vigueur ce vendredi à 22h.

Les 23.000 habitants de ces quatre quartiers populaires densément peuplés et situés à l’écart des zones les plus touristiques ne pourront pas se réunir à plus de cinq et ne pourront sortir de la zone isolée que pour aller travailler, à l’école ou chez le médecin.

S’ils pourront se déplacer librement au sein de la zone, les autorités régionales les ont toutefois appelés à ne sortir que pour des activités de première nécessité.

Selon la responsable régionale de la Santé, Patricia Gómez, ces quatre quartiers présentent « la transmission communautaire (du coronavirus) la plus élevée des îles Baléares ».

Au 5 septembre, cette zone avait enregistré 496 cas de coronavirus pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours, soit presque trois fois plus que l’incidence totale sur l’île de Majorque, a-t-elle détaillé devant la presse.

Ces restrictions, en vigueur pour au moins 15 jours, incluent aussi la limitation à 50% de la capacité d’accueil des bars, des restaurants ou des magasins, la fermeture des restaurants à 22h ou la fermeture totale des parcs et des salles de sport.

Ces quartiers de Palma s’ajoutent à la longue liste de municipalités ou de quartiers soumises temporairement à des confinements ciblés en raison de l’explosion de cas que connaît le pays depuis le mois de juillet.