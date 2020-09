Bertrand-Kamal, aventurier de cette saison de Koh-Lanta, a perdu la vie

TF1 a annoncé ce jeudi matin le décès de Bertrand-Kamal, aventurier de cette saison de « Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres ».

L’aventurier n’a pas gagné son combat contre le cancer, une maladie qu’il a attrapée à son retour du tournage. « C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l’Est de Koh-Lanta, les 4 terres actuellement en diffusion. Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa soeur et son frère », a annoncé la chaîne de télévision française sur les réseaux sociaux.

Très vite, les hommages se sont mis à pleuvoir des quatre coins de la Toile. Le plus émouvant étant probablement celui de Denis Brognart, qui a perdu « un ami ». « Suis dévasté par le décès de Bertrand-kamal hier soir. Il avait 30 ans. Je l’ai connu comme aventurier de Koh Lanta et je l’ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j’ai partagé tant d’instants privilégiés », a-t-il écrit. Avant de décrire « un grand monsieur », « un mec au cœur en or », et un « aventurier formidable » plein de « tendresse et d’altruisme ».

Le 5 juin dernier, lors de la finale de la dernière saison de Koh-Lanta, l’animateur avait déjà fait un clin d’oeil à l’aventurier en ayant « une pensée pour Samir (le père de Bertrand-Kamal, ndlr) et sa famille qui vivent des moments difficiles ».

Suis dévasté par le décès de Bertrand-kamal hier soir. Il avait 30 ans. Je l’ai connu comme aventurier de Koh Lanta et je l’ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j’ai partagé tant d’instants privilégiés.

Il m'avait ému aux Fidji, il m'a bouleversé après…

2/3 il m’a impressionné par son courage, son mental, sa tendresse et son altruisme.

Un grand monsieur, un mec en or, un aventurier formidable.

Sa vie a été courte mais si riche et intense, faite d’amour, de joie, de générosité.

Honorons la mémoire de cet homme si bon