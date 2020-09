VIDEO. Un tétraplégique se lève de sa chaise roulante pour la première fois

Robert Taylor a perdu l’usage de ses jambes en 2017, suite à un accident lors d’un match de football américain. Trois ans plus tard, le jeune homme a réussi pour la première fois à se tenir debout sans l’aide d’un tiers. Sur Twitter, il a partagé sa joie avec sa communauté.

Lors de la finale 2017 d’un championnat de football américain, Robert Paylor a été victime d’un accident l’ayant rendu tétraplégique. Il était incapable de bouger quoi que ce soit en dessous de sa nuque. Toutefois, le jeune homme avait décidé de ne pas accepter cette réalité et a immédiatement commencer son combat pour être à nouveau capable de bouger ses membres.

Looking back on old videos fills me with overwhelming gratitude for how far I’ve come and how far I’ll go.

Let this video be a reminder to keep hope when things get tough. It may be hard to see in the moment, but things will get better. pic.twitter.com/b6L2fTTOxA

— Robert Paylor (@RobertPaylor5) September 1, 2020