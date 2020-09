Nouvelle polémique aux USA où des policiers ont tiré sur un enfant autiste

Un enfant autiste a été grièvement blessé par un agent de la police de Salt Lake City, après que sa mère eut lancé un appel à l’aide, une affaire alimentant la controverse sur les abus policiers aux Etats-Unis.

Linden Cameron, 13 ans, était en crise de détresse mentale lorsque sa mère, Golda Barton, a appelé le numéro d’urgence américain 911 pour qu’on l’aide à l’hospitaliser. « Je leur ai dit ‘il n’est pas armé, il s’énerve juste et commence à crier, c’est un enfant, il a besoin d’attention' », a-t-elle raconté à la chaîne locale KUTV.

Lorsque la police de cette ville de l’Utah est arrivée sur place, l’adolescent est parti en courant. Un policier lui a alors tiré dessus à plusieurs reprises. « Au cours d’une courte poursuite à pied, un officier a fait feu avec son arme et a atteint cette personne », a relaté l’officier de police Keith Horrocks lors d’une conférence de presse. Le jeune souffre de blessures à l’épaule, aux intestins, à la vessie et aux chevilles. « C’est un petit enfant, pourquoi ne l’avez-vous pas juste plaqué au sol? », a imploré sa mère, en larmes.

Golda Barton called 911 for help with her 13-year-old son, Linden Cameron, who was experiencing a mental health crisis. Instead, Salt Lake City police arrived and shot him repeatedly. “He’s a small child. Why didn’t you just tackle him? … He’s a baby.” https://t.co/yXGfAfCZBE

— The Appeal (@theappeal) September 8, 2020