Le Japon lance le premier bus amphibie autonome

Au Japon, la ville de Naganohara va tester, dès cet automne, le premier bus amphibie autonome du monde. Il permettra aux visiteurs de faire un tour du lac près du barrage de Yamba et de relier le camping aux diverses installations touristiques.

Plusieurs institutions, dont l’Institut de technologie de Saitama, se sont en effet associées afin de concevoir ce véhicule d’un nouveau genre. Si les visiteurs pourront y prendre place en automne, il servira pour le transport de marchandises entre des îles éloignées dès cet hiver.

« Nous pourrons effectuer le trajet sans transbordement ni changement de conducteur et ainsi maintenir le coût à un faible niveau », a expliqué Daishi Watabe, professeur d’ingénierie à l’université.

Mais pour atteindre l’autonomie, il a fallu multiplier les technologies à son bord. En effet, les vues 3D captées par les caméras changement considérablement selon la hauteur de l’eau. De plus, lorsqu’il est au milieu de lac, le Lidar de ce véhicule ne peut être utilisé que grâce à la présence d’objets à refléter.

Les ingénieurs ont donc dû intégrer un sonar afin d’éviter d’éventuels objets sous-marins, un gyroscope, et surtout un système de géolocalisation par satellite avec positionnement en temps réel. De plus, il a fallu prendre en compte les variations de l’eau et du vent en plaçant un système de contrôle qui gère la propulsion et le gouvernail. Bref, un petit bijou de technologie de haute complexité.