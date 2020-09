Angèle très vivement critiquée sur les réseaux sociaux

Alors que le rappeur Roméo Elvis a été accusé d’agression sexuelle sur Instagram, sa soeur, la chanteuse Angèle, a été prise à partie par de très nombreux internautes qui lui ont notamment reproché ses prises de position sur la présomption d’innocence. Elle a réagi à cette situation.

Tandis que Roméo Elvis était pris dans la tourmente, c’est Angèle qui a été l’objet de très nombreuses critiques sur les réseaux sociaux par des internautes qui, sous le hashtag #balancetonfrere, lui ont sommée de « balancer » son frère.

Et ils ne font pas dans la demi-mesure: « Ça chiale toute l’année sur du #balancetonfrere #balance ton pote mais dès que ça touche un proche du féministe y a plus de wifi ? Encore une grande hypocrisie », « Va falloir balancer le frérot maintenant pour rester crédible. Sinon, plus personne ne t’écoutera sur le sujet des violences faites aux femmes. Du courage », ou encore « C’est mettre en avant l’incohérence morale d’une pseudo-militante qui bafoue volontiers la présomption d’innocence et l’État de Droit cependant que, lorsqu’il s’agit des siens, subitement disparaît. »

Ce dernier post faisant notamment référence aux prises de position de l’interprète de « Balance ton quoi » à propos du concept de présomption d’innocence. Lundi encore, elle relayait, via une story sur Instagram, les propos de la chanteuse Pomme qui écrivait: « Juste une petite mise au point pour les partisans fervents de la présomption d’innocence : elle serait légitime dans un système où la justice ferait son travail, prendrait les plaintes des victimes, et où le patriarcat n’existerait pas. Est-ce le cas ? Non. »

La jeune femme de 24 ans peut néanmoins compter sur le soutien de très nombreux fans et d’autres internautes. « Pensées pour la jeune femme (@angele_vlm) qui se prend aujourd’hui le plus monstrueux hashtag qui se puisse imaginer: #balancetonfrere. Elle en est là, notre humanité? », s’est demandée la journaliste Sophie Fontanel. D’autres expliquaient que « elle n’est pas responsable des actes de son frère » ou que « Les mecs, dès qu’un des leurs est accusé de viols, le premier truc qu’ils font c’est… chercher une femme à qui s’en prendre. #RomeoElvis #Angele. Et ils voient même pas que c’est eux le problème. »

Angèle ne se démonte pas

Après 24 heures de silence et face à la violence des commentaires, Angèle a néanmoins répondu à ses détracteurs. « Je condamne les actes qui vont à l’encontre de mes principes. C’est d’autant plus important qu’il s’agit d’un proche et heurtant de l’apprendre ainsi », a-t-elle expliqué sur Instagram.