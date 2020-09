Elle tombe enceinte de jumeaux quatre mois après leur premier date Tinder

Tamsin Cook et Luke Hollis se rencontraient pour la première fois en avril 2018, après avoir matché sur Tinder. Quatre mois après avoir décidé de se mettre ensemble, la jeune femme est tombée enceinte alors que le couple se protégeait. Ils racontent leur histoire dans les colonnes du journal « The Sun ».

Tamsin Cook, âgée de 30 ans, était célibataire depuis deux ans lorsqu’elle s’est inscrite sur l’application de rencontres Tinder, dans l’espoir de rencontrer l’homme de sa vie. Après avoir matché avec Luke Hollis, elle décide de le rencontrer autour d’un verre pour faire plus ample connaissance. « Il était terre-à-terre et bavard », raconte-t-elle.

Après quelques rendez-vous, les deux tourtereaux décident de se mettre en couple: « C’était encore assez décontracté, on sortait au cinéma, on allait dîner, nous avions convenu de ne pas sortir avec quelqu’un d’autre, mais nous n’avions pas parlé de projets à long terme. »

Pourtant, quatre mois plus tard, les projets à long terme s’invitent au menu, comme l’explique la jeune femme: « Je ne pensais pas que je pouvais être enceinte. Nous avions utilisé des préservatifs. Mais j’ai quand même fait un test de grossesse. On se connaissait à peine. Je lui ai annoncé la nouvelle avec anxiété. Il n’a rien dit pendant une éternité, tellement il était abasourdi. »

Une échographie surprenante

Toutefois, le couple décide de garder l’enfant, mais n’est au bout de ses surprises, puisque l’échographie révèle qu’il s’agit de jumeaux. Après sept mois de grossesse, Luke et Tasmin emménagent ensemble, ce qui n’a pas été facile non plus. « J’étais habituée à vivre seule et Luke laissait traîner ses vêtements partout. J’avais les hormones en folie. On ne se connaissait pas bien », précise la jeune femme.

Finalement, les bébés sont nés le 27 février 2019, juste avant le début du confinement. « Les enfants sont une part de nous maintenant. On a traversé tellement de choses ensemble en très peu de temps, ça nous a rendus plus forts », conclut la jeune femme.