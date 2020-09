Peut-on manger ce qui tombe à terre?

Nous vivons tous avec quelques petites idées reçues dans notre quotidien. Ainsi, la ‘règle des cinq secondes’ est toujours aussi vivace. Mais est-elle vraie? Peut-on vraiment manger de la nourriture tombée à terre si on la ramasse rapidement?

D’après une nouvelle étude publiée dans la revue Applied and Environmental Microbiology, plus les aliments restent sur une surface, plus ils se couvrent en effet de bactéries. Mais de nombreuses bactéries atteignent la nourriture dès le contact avec le sol.

C’est la nourriture dite ‘humide’ qui accumule le plus de bactéries par rapport à des aliments plus secs. Et étonnament, ce sont les surfaces recouvertes de moquettes ou tapis qui transféraient moins de bactéries aux aliments que le carrelage, selon le scientifique spécialisé dans l’étude de l’alimentation Donald Shaffner de l’Université Rutgers, qui a co-mené l’étude avec Robyn Miranda.

Cette règle des cinq secondes doit-elle, dès lors, être d’application? Tout dépend de l’endroit, expliquent les scientifiques. « Si vous êtes à l’hôpital et que vous laissez tomber quelque chose par terre, il ne vous viendrait sûrement pas à l’esprit de le manger. »

Manger un biscuit tombé à terre chez soi ne présente donc que peu de danger, si tant est que les sols sont lavés régulièrement. « Dans 99% des cas, c’est probablement sans danger. » « Tout le monde fait cela. Nous mangeons tous de la nourriture tombée par terre », ajouté Donald Shaffner.