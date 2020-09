Grosse frayeur pour une joggeuse en croisant un homme nu

C’est en faisant son jogging dans les champs, entre Rumes et Esplechin, en Wallonie picarde, que Véronique Platteeuw s’est retrouvée dans une situation très dérangeante, selon la Dernière Heure.

Cette adepte du jogging s’est en effet retrouvée face à un homme entièrement nu, hormis son masque et son bonnet.

« Je passe souvent à cet endroit et je n’ai jamais eu peur auparavant », a expliqué cette habitante de La Glanerie à la DH.

« Je suis donc entrée dans un chemin qui fait environ 1 kilomètre de long, mais qui a la particularité de compter un angle droit et de se trouver entre deux champs de maïs. J’étais dans les 500 premiers mètres lorsque j’ai aperçu un homme qui restait statique. De loin, j’ai vu qu’il portait un bonnet ainsi qu’un masque. J’ai d’abord cru qu’il avait mis un vêtement couleur chair avant de comprendre : hormis son masque et son bonnet, il était totalement nu. »

Malgré cela, elle n’a pas fait demi-tour: « Si je faisais demi-tour, j’avais peur qu’il ne me prenne en chasse. Je l’ai vu prendre l’angle droit et quand je suis arrivée dans le tournant, il n’était plus là. À part se cacher dans les champs, je ne vois pas où il a pu aller. Pour ma part, j’ai commencé à accélérer pendant plusieurs centaines de mètres en n’arrêtant pas de me retourner pour voir s’il n’allait pas surgir du champ. »

Véronique Platteeuw a averti la police, bien que l’individu n’ait rien tenté contre elle. « Il n’a manifesté aucun geste, mais j’ai vraiment eu l’impression qu’il attendait une proie. »

Une bonne frayeur pour la joggeuse qui a décidé de changer une habitude. « Désormais, je prends mon téléphone. »