Ecoutez les différentes forêts du monde depuis votre salon

Vous cherchez un moyen rapide de vous plonger quelques instants dans la nature ? Une carte interactive et unique recense les bruits de forêts situées aux quatre coins du monde.

Chaque année, l’association britannique Wild Rumpus organise un festival musical et artistique centré sur la célébration de la forêt. Covid oblige, les organisateurs ont été obligés de repenser leur édition 2020. Et c’est une très belle initiative qu’ils ont mis en place pour permettre à tout un chacun de se connecter quelques instants à la nature… depuis son chez-soi.

Sur une carte interactive, ils ont rassemblé les sons de la nature aux quatre coins de la planète. Grâce aux enregistrements récoltés dans leur communauté, ils ont ainsi pu constituer la première carte mondiale et sonore des forêts.

We’re thrilled to release the FIRST ever forest soundmap of the world! Explore #SoundsOfTheForest, listen to the clips and be transported to forests and woodlands all across the globe. The map will continue to grow so do keep sending in your sounds 🌳https://t.co/HcpYJhOlrv pic.twitter.com/pYfG1vYNc8

— Timber Festival (@timber_festival) July 3, 2020