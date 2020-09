VIDEO. Une adolescente de douze ans violemment arrêtée par la police

Les images proviennent d’Hong Kong et suscitent l’indignation aux quatre coins du monde. Ce dimanche, des manifestants s’étaient rassemblés dans l’ancienne colonie britannique contre le report des législatives. Ce scrutin devait se tenir dimanche et permettre de renouveler le Conseil législatif (Legco, le Parlement), l’un des rares qui permet aux Hongkongais de voter.

Pour évacuer les manifestants, les autorités ont fait appel à la police antiémeute. Et plusieurs personnes ont été arrêtées, parfois violemment. Parmi celles-ci, une ado de 12 ans violemment plaquée au sol alors qu’elle tentait d’échapper à la police. « Ma fille a vu un agent de police avec un bouclier et un bâton. On peut voir dans la vidéo qu’il lui crie violemment dessus et on peut voir que ma fille était effrayée », explique la mère de l’enfant à RTHK.

« Était-il vraiment nécessaire qu’un autre policier lui rentre dedans et la pousse au sol en arrivant d’une autre direction? Et qu’il utilise son genou pour la maintenir au sol? Je ne crois pas que ce soit nécessaire. J’ai eu le cœur brisé en voyant les images« , déplore-t-elle.

Les autorités ont également tenu à réagir à la publication des images. Elles assurent qu’elles ont déployé le « minimum de force nécessaire », comme le rapporte CNN. « Durant l’intervention, elle s’est mise à courir de manière suspecte. Les officiers l’ont donc pourchassée avant de la maîtriser avec le minimum de force nécessaire », concluent-elles.

D’après la mère de l’enfant, sa fille et son fils se sont retrouvés dans la manifestation alors qu’ils venaient d’acheter de la peinture pour des cours d’art. L’adolescente a été légèrement blessée et elle devra payer une amende de 218€.