Bruce Williamson, l’ancien chanteur de Temptations, est décédé

Bruce Williamson, ancien chanteur du groupe de soul américain The Temptations, est décédé à l’âge de 49 ans de la Covid, a indiqué le quotidien USA Today lundi, citant le management du chanteur. Il est décédé dimanche soir à l’hôpital Mountain View à Las Vegas.

Né en Californie, Bruce Williamson avait commencé à chanter dans une église. Il était le chanteur au sein The Temptations de 2006 à 2015.

Le groupe a enregistré plusieurs titres phares dans les années ’60 et ’70, comme «My Girl, «I Can’t Get Next to You» et «Papa Was A Rollin’ Stone». La formation est entrée en 1989 au Hall of Fame du Rock and Roll.