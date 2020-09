Zoom-In: Cefora donne un coup de boost à votre carrière

Cefora aide les chercheurs d’emploi à décrocher un nouveau job d’employé en leur insufflant une motivation sans cesse renouvelée. En affinant leurs compétences à l’aide d’une formation pratique et un coaching professionnel, ils sont plus forts sur le marché du travail. Cefora a ainsi relancé la carrière d’Erik Olmo Galarza en l’incitant à cultiver sa passion : l’informatique. « Les certificats que j’ai obtenus grâce à Cefora ont convaincu les entreprises de mes compétences. »

Cefora est fière de proposer des formations qualitatives qui augmentent considérablement les opportunités sur le marché du travail. L’offre de formation pour les chercheurs d’emploi couvre huit secteurs, dont l’informatique, la construction, la vente et les ressources humaines. Ils peuvent ainsi développer leurs nouvelles compétences dans un cadre optimal et se mettre à la recherche d’un nouvel emploi en toute confiance. C’est ce dont témoigne Erik Olmo Galarza, 30 ans, qui a décroché son diplôme de technicien en efficacité énergétique et énergie solaire en Espagne en 2010.

« Il m’a fallu deux avant pour décrocher mon premier emploi dans ce secteur », déclare-t-il. Cette première expérience de travail ayant hélas été de courte durée, il a ensuite gagné sa vie en travaillant dans le commerce de détail et la restauration. Après un passage infructueux à l’université espagnole d’enseignement à distance, il s’est installé à Bruxelles, où il a commencé à travailler en tant que réceptionniste dans un club de sport. Sa passion pour l’informatique est née tandis qu’il s’occupait des PC. « La résolution de problèmes informatiques est un domaine qui m’a toujours beaucoup intéressé », souligne Erik. « À l’époque, j’aurais préféré trouver un emploi dans l’informatique, mais sans diplôme, c’est vraiment très difficile. »

Une formation axée sur la pratique

Pour réaliser son rêve, Erik s’est inscrit chez Cefora en vue de suivre la formation d’administrateur de réseau – réservée uniquement aux chercheurs d’emploi. « Cette formation m’intéressait principalement en raison du fait qu’elle était fortement axée sur la pratique. Tout au long du processus, vous décrochez divers certificats, qui ne font pas uniquement bel effet sur votre CV, mais sont aussi le moyen idéal de convaincre les entreprises de vos compétences. »

Grâce à une formation adaptée au secteur et à un coaching sur mesure, permettant notamment d’apprendre des trucs et astuces pour postuler à un emploi et rédiger un CV attractif, Erik s’est très vite vu proposer une offre d’emploi. « Pendant ma formation, j’avais répondu à des offres d’emploi et à ma grande surprise, on m’a proposé un poste chez IRISnet, le réseau qui gère et développe les services de télécommunications dans la Région de Bruxelles-Capitale. J’y travaille à présent depuis deux mois et apprends chaque jour de nouvelles choses. Je trouve cela formidable ! »

Infos

Vous êtes à la recherche d’un emploi et souhaitez travailler comme employé(e) ? Vous aimeriez suivre une formation comprenant un stage pratique et un coaching professionnel ? Optez pour Cefora et augmentez vos chances sur le marché de l’emploi : en effet, saviez-vous que trois chercheurs d’emploi sur quatre ayant suivi une formation Cefora sont recrutés comme employés ?

