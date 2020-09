Equipement pro : et si vous passiez au reconditionné ?

Alors que sonne l’heure du retour au travail a sonné, nous sommes nombreux à devoir acheter un smartphone ou un ordinateur. L’une des solutions les plus sures et les plus économiques est de se tourner vers le reconditionné, un marché en plein essor qui permet d’acquérir du matériel récent et de qualité à un prix défiant toute concurrence.

1. Des produits quasi neufs

Un produit dit reconditionné se présente avec des caractéristiques techniques proches de celles d’un appareil neuf. Dans certains cas, il s’agit de produits retournés par des clients mécontents. Dans d’autres, cela concerne des appareils présentant une petite anomalie, facilement corrigée depuis. Enfin, il peut aussi s’agir de modèles d’exposition. Dans tous les cas, ils sont testés et, si nécessaire, certaines pièces peuvent être changées. Dernier point très important, ces appareils reconditionnés sont vendus sous garantie, généralement de 6 à 24 mois, et certifiés conformes.

2. Des prix cassés

Acheter un appareil reconditionné revient à acheter un produit « comme neuf » tout en réalisant de grosses économies. Selon les marques et l’ancienneté du produit, il faut compter entre 20 à 50 % comparé à sa version neuve.

3. Une offre de plus en plus importante

Jamais il n’y a eu autant de possibilités d’acquérir un produit reconditionné, même si le plus simple reste évidemment de passer par un site spécialisé. Désormais, la plupart des grands sites marchands proposent également une section dédiée à la vente de matériels reconditionnés, même si celui-ci est parfois mélangé à de la pure occasion.

4. Un environnement préservé

Opter pour le reconditionné, c’est aussi faire un geste pour l’environnement, en prolongeant la durée de vie du produit au détriment de l’achat d’un nouveau. Pour rappel, fabriquer un téléphone portable revient à compiler jusqu’à 70 matériaux différents.