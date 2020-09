Mode responsable: des acteurs du secteur lancent une consultation

L’association Paris Good Fashion, en partenariat avec un collectif d’acteurs de la mode, a lancé une consultation citoyenne sur la mode responsable, avec l’objectif de « transformer » le secteur.

« Les marques bougent, mais il y a quelqu’un d’indispensable dans ce travail: c’est le client », souligne Sylvie Bénard, présidente de Paris Good Fashion, association qui regroupe notamment des groupes, des marques et des fédérations du monde de la mode. Depuis mercredi soir, jusqu’au 25 octobre, les consommateurs sont invités à répondre sur un site dédié (moderesponsable.make.org) à la question « comment agir ensemble pour une mode plus responsable ? »

La consultation citoyenne s’inscrit dans la volonté « de prendre le pouls de la société et d’échanger de façon collective et constructive pour imaginer l’avenir de notre secteur de la mode », a affirmé Guillaume Houzé, directeur de l’image et de la communication du groupe Galeries Lafayette. Elle juge « évident » que la filière a besoin de se transformer. « On sent bien aujourd’hui que ça devient une urgence et une réalité pour tous », souligne-t-elle.

L’idée a été lancée il y a deux ans mais a connu un nouveau souffle en juin, après le confinement. « La période qu’on vit avec le Covid est une période d’accélération de la transformation. On va accélérer le changement de nos comportements », a estimé Laurent Milchior, cogérant du Groupe Etam. Après un mois de travail en novembre sur les résultats, ces derniers seront présentés début décembre, pour une mise en œuvre de décisions « au plus vite, à l’horizon 2021 », a précisé Isabelle Lefort, cofondatrice de Paris Good Fashion.