Loana publie une vidéo troublante

Merci avec plein de 💞 pour tous vos commentaires vos déclarations d’amour d’amitié et vos encouragements ça m’a fait très chaud au cœur et beaucoup plus que vous ne le croyez ❤️voilà je voulais vous remercier en vous faisant une une petite vidéo 😍je suis peut-être pas au top de ma forme mais je me devais de vous dire un gros merci car vous m’avez réellement rendu le sourire et rempli mon cœur d’amour !! c’est incroyable comment vos messages 💞si bienveillants et toujours rempli d’amour ont le pouvoir de soigner mes blessures et de m’encourager pour l’avenir.. Y’a tout cœur de toute mon âme de tout mon corps ce petit mot merci n’est pas assez grand pour pouvoir vous expliquer à quel point je suis regonflée de plein de bonnes choses merci à vous plein de gros gros bisous et à très bientôt je vous aime je vous aime et merci 💕. Avec plein de cœur d’❤️pour vous remercier de votre soutien.. Merci 😅 et à très vite ;)) ❤️❤️❤️ gros bisous #picoftheday #pictureoftheday #portrait #loana #beauty #celebrity #frenchgirl #miroir #naturalmakeup #loveyou #influenceuse #romantic #women #selfie #love #heart #sweet