Investir dans le maintien de votre E-réputation

Vous souhaitez protéger votre marque d’une mauvaise tempête d’image ? À l’heure d’internet, un simple tweet peut nuire à votre réputation et faire détourner des clients. Il faut donc du temps et des efforts pour renforcer la notoriété de sa marque sur Internet. Mais quels sont les moyens les plus utiles pour y arriver ?

Sollicitez une agence pour un audit complet

Seul un audit complet pourra vous aider à vous situer chiffres à l’appui sur votre position sur la toile. Pour une entreprise qui souhaite par exemple nettoyer son e-réputation sur Internet, un professionnel des médias sociaux est recommandé. Il pourra par exemple aider à :

Analyser les groupes cibles et vous apprendre à bien les connaître ;

Vous orienter vers les bons outils et canaux de communication ;

Construire pour vous une stratégie de communication intégrée ;

Créer une identité de marque et vous aider à maîtriser le processus…

Identifiez ceux qui opinent le plus sur votre marque

Qui influence votre entreprise ou négativement ? Que ce soit les influenceurs ou les critiques, le fait est qu’ils partagent des opinions sur votre marque et le public est confronté à ces opinions et les partage. Cela vous profite certainement s’ils s’extasient sur votre marque, mais que faire s’ils vous réprimandent ? Vous devez pouvoir identifier ces personnes, car elles affecteront votre audience et votre réputation beaucoup plus rapidement que les consommateurs réguliers. Lorsqu’il s’agit d’influenceurs qui dope votre activité en parlant positivement de vous, cherchez les connaître afin de renforcer subtilement cette alliance à travers des partenariats rémunérés par exemple. Lorsqu’il s’agit de critiques, prenez le temps de les écouter et de donner l’impression de les prendre en compte. Entrez si possible en contact avec ses porte-voix insatisfaits avec la promesse de mieux faire.

Travaillez à renforcer les mots clés et les hachtags qui renvoient à vous

Certaines applications comme BrandMentions compatibles avec les principales plateformes de médias sociaux vous aident à travailler les mots-clés par dopage et orientation afin d’améliorer votre représentativité. Vous passez par une configuration étendue, dans laquelle vous identifiez d’abord les mots-clés que vous suivez principalement le nom de votre entreprise et/ou le contact social. Vous pourrez également surveiller les mots-clés et les marqueurs de vos concurrents. Vous pouvez configurera avec l’aide d’une agence spécialisée en E-réputation afin d’exiger ou exclure certains mots-clés de vos résultats. La plateforme affiche une analyse des sentiments pour chaque mention et vous pouvez filtrer vos résultats en conséquence.

Soyez à l’origine du changement en produisant du contenu

Il devrait y avoir un processus continu de construction et de gestion de votre réputation en ligne, du nouveau contenu aux informations à jour dans les listes de recherche locales et en encourageant de nouveaux commentaires. Lorsque vous surveillez activement la présence de votre entreprise, vous êtes déjà prêt à faire face à toute nouvelle situation qui pourrait nécessiter votre attention. Il est toujours utile d’éviter l’écoute de la marque, et même avec un processus automatisé qui peut vous informer de nouveaux rapports, cela peut faciliter ce processus. Vous pouvez également combiner la gestion de la réputation en ligne avec le service client, l’analyse de la concurrence et la gestion de crise pour créer une stratégie complète sur la façon de gérer chaque événement. Cela vous aidera à avoir un excellent aperçu de tout ce qui concerne la présence en ligne de votre nom, en fournissant les bonnes informations sur la façon dont vous pouvez améliorer votre relation avec vos clients.

Identifiez les modifications requises

Il est avantageux de se bâtir une bonne réputation avant d’être confronté à un problème négatif. Si votre entreprise a déjà une présence en ligne, il peut être judicieux d’examiner les premières modifications que vous devez apporter.

Par exemple, que diriez-vous de « masquer » tous les rapports qui ne sont pas pertinents ou utiles pour votre entreprise ? Souhaitez-vous supprimer une référence récurrente ? De plus, vous pouvez même définir des filtres personnalisés pour vous aider à obtenir les résultats les plus pertinents pour votre entreprise. Les outils d’écoute sociale peuvent vous amener à l’étape suivante de ce processus, en vous fournissant des informations précieuses sur la réputation de votre nom et sur la manière de l’améliorer.