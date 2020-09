Un avion atterrit en urgence après que son aile a pris feu

Un avion a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence à Hawaï après une panne de moteur qui a provoqué un début d’incendie de l’aile.

Le vol affrété par l’armée américaine a décollé de la base aérienne Hickam, à Honolulu, samedi soir. Quelques minutes plus tard, le pilote a constaté une panne de moteur, qui a rapidement évolué en incendie de l’aile.

Le pilote a pu faire atterrir l’avion en toute sécurité. Des images tournées par un passager montrent toutefois la vive angoisse qui a saisi tout le monde à l’intérieur de la cabine.

Les habitants de la région ont expliqué avoir entendu le bruit des explosions alors que l’avion passait au-dessus de leur tête. Rick Bartalini, de Kakaako, a déclaré: «C’était effrayant à regarder. Je me demandais: Est-ce que cet avion va exploser? Est-ce qu’il va tomber?»

Plane on fire over the Daniel K. Inouye airport in Honolulu. We heard what sounded like an explosion and it started spitting out flames from what looked like the engine. Couldn’t see what airline but definitely a passenger plane. pic.twitter.com/Q2YiZ9vXHE

