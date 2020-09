« Totalement involontaire mais absolument mal » : Djokovic s’excuse après sa disqualification

Disqualifié de l’US Open pour un geste d’humeur qui a touché et blessé une juge de ligne, le serbe Novak Djokovic a tenu à présenter ses excuses via Instagram. De son côté, David Goffin, qui n’a évidemment pas pu passer à côté de cet incident, n’a pas mâché ses mots : «sa disqualification est logique, c’était ridicule de sa part», réagit le N°1 belge.

Grand favori de l’US Open, le serbe Novak Djokovic était bien parti pour remporter son 18e titre du Grand Chelem. Mais le N°1 mondial a été sorti ce dimanche des 8èmes de finale, qu’il disputait face à l’Espagnol Pablo Carreño. Après avoir manqué plusieurs balles de set sur le service de son adversaire, Djokovic a frappé une balle sans regarder vers le fond du court. Le projectile a atteint une juge de ligne à la gorge et le champion a été disqualifié en application du règlement.

De douleur, la juge s’est effondrée avant de se relever et de quitter le court.

TENNIS : Coup de tonnerre à l’US Open. Novak Djokovic numéro 1 mondial au classement ATP, vient d’être disqualifié pour avoir lancé une balle sur une juge de ligne après un point perdu.pic.twitter.com/ZZqVdSFaUu — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 6, 2020

« Je suis désolé »

« Triste et vidé » après cette histoire, le Serbe a refusé de donner de conférence de presse. Toutefois, il s’est exprimé via les réseaux sociaux. « J’ai pris des nouvelles de la juge de ligne et le tournoi m’a dit que, grâce à Dieu, elle se sent bien. Je suis profondément désolé de lui avoir causé autant de stress. C’était totalement involontaire. C’était absolument mal », écrit Djoko sur Instagram.

« Je présente mes excuses à l’US Open et à tous ceux affectés par mon comportement. Je suis désolé ».

Points ATP perdus et amende salée

Après cette terrible erreur, le N°1 mondial a confié avoir « besoin de faire une introspection et de travailler sur ma déception afin d’en tirer une leçon pour avancer et évoluer, en tant que joueur de tennis mais aussi en tant qu’être humain ».

Au-delà d’un nouveau titre, Djokovic a perdu gros avec cette disqualification. L’organisation de l’US Open a signalé qu’il sera non seulement privé de tous les points ATP obtenus lors de ce tournoi, mais qu’il écopera aussi d’une amende salée, correspondant au prize-money de son 8e de finale (soit la modique somme de 250 000 $).

« Ridicule de sa part », réagit Goffin

Le N°1 belge David Goffin (ATP 10) n’a, évidemment, pas pu échapper aux questions sur cette disqualification. « C’était un choc. Je ne m’y attendais pas », a-t-il expliqué. « La disqualification est logique. Toucher un juge de ligne avec une balle, c’est dehors. C’est le règlement. Et franchement, c’est ridicule de sa part », réagit le Belge. « Quand on dispute un tournoi du Grand Chelem, on connaît les gens qui gravitent autour. Et encore, cette année, il n’y a pas de public. C’est vrai que pour le même prix, la balle aurait pu atterrir dans la bâche. Malheureusement pour lui, elle a frappé une juge de ligne. C’est idiot, d’autant que j’imagine qu’il avait d’autres intentions ici. »

David Goffin savait, du coup, ce qu’il y avait comme opportunité pour lui derrière dans cet US Open en cas de victoire contre Denis Shapovalov. Son prochain adversaire aurait justement été Pablo Carreno Busta, contre qui il restait sur une victoire l’automne dernier au tournoi ATP de Tokyo. Mais il avoue que cela ne lui a pas traversé l’esprit. « C’est sûr que pareil événement a des répercussions et fait bouger les choses dans le tableau. Maintenant, je devais d’abord me concentrer pour battre Shapovalov, avant d’envisager la suite », ajoute Goffin.

En l’absence de Nadal et Federer, l’US Open 2020 sera donc le premier Majeur à avoir un autre vainqueur que l’un des membres du Big 3 depuis son édition 2016 remportée par Stan Wawrinka. Plus encore il y aura à New York cette année un tout nouveau vainqueur de Grand Chelem.