VIDEO. Jenifer craque sur le plateau de « The Voice Kids » face à la prestation émouvante d’un jeune candidat

Ce samedi, Jenifer a fondu en larmes lorsque le jeune Antoine, 12 ans, a interprété un titre de la chanteuse, « Encore et encore ». Cette chanson est un hommage à l’oncle assassiné de la jeune femme, qui ne l’avait jamais entendue dans une autre version que l’originale.

Les auditions à l’aveugle de «The Voice Kids» en France ont été marquées par un moment fort ce samedi. Jenifer a été émue par la prestation d’Antoine, âgé de 12 ans, qui a repris une chanson de la jeune femme, «Encore et encore».

Ce titre est un hommage à son oncle, qui a été victime d’une fusillade sur le parking de l’aéroport de Bastia-Poretta, en Corse, il y a trois ans. Très proche de son oncle, la jeune femme avait voulu lui rendre hommage avec ce titre, qui figure sur l’album « Nouvelle page », sorti en 2019.

Très touchée

La chanteuse a craqué car il s’agissait de la première fois qu’elle entendait son titre interprété par une autre personne. «Pardon, désolée. C’est la première fois que je l’entends chantée par quelqu’un. Ça me fait quelque chose», a-t-elle expliqué. Cette séquence n’a pourtant pas suffi à Antoine, puisqu’aucun coach ne s’est retourné.

« Tu m’as beaucoup touchée. Beaucoup. Tu as une voix délicieuse, tu as choisi cette chanson que je connais plutôt bien et qui me fait accélérer le coeur. Tu as une merveilleuse voix mais il faudrait encore un peu de travail. Sur quelque chose qu’on connaît tous en tant qu’artistes, le trac », a expliqué la jeune femme pour consoler cet ado.