VIDEO. Ils vivent dans une tiny house de 16m² à Bruxelles

Ils vivent dans 16m2 Maxime, Sabine et leur fils Jibril ont construit la tiny house de leur rêve à Woluwé. 16m2 de pur bonheur... Sauf qu'ils risquent l'expulsion car leur maison est considérée comme trop petite pour être légale. via Vews - RTBF Posted by RTBF on Tuesday, September 1, 2020

Depuis leur retour de voyage, Sabine, Maxime et leur fils Jibril ont fait le choix de construire une tiny house à Bruxelles. Si ce logement ne fait que 16m², il suffit à la petite famille pour être épanouie.

Qui a dit qu’il était indispensable de s’endetter pour devenir propriétaire? Sabine et Maxime, qui n’avaient pas le budget pour acheter un bien immobilier à leur retour de voyage, ont décidé de construire leur propre maison, en plein milieu de la capitale, comme ils l’expliquent à la RTBF.

En effet, avec un budget total de 30.000 €, ils sont parvenus à effectuer les travaux nécessaires pour construire leur tiny house. Si ce logement ne mesure que 16m², il suffit amplement au couple et à son fils, Jibril. « On se dit qu’on va essayer de diminuer un peu notre impact en habitant plus petit parce qu’on n’a pas besoin d’habiter dans d’énormes maisons », explique Sabine.

Son compagnon Maxime complète son propos: « On dépense moins d’énergie par exemple. On se chauffe beaucoup plus rapidement. Elle est bien isolée. On a moins de consommation d’eau. C’est plus facile pour le ménage. » Toutefois, la famille pourrait devoir quitter son petit nid, car les autorités estiment que cette maison n’est pas assez grande d’un point de vue légal. Le couple cherche actuellement une solution pour continuer de s’épanouir dans ce logement atypique.