Roméo Elvis fait ses débuts au cinéma dans un film loufoque de Quentin Dupieux

Roméo Elvis s’apprête à faire ses grands débuts sur grand écran dans « Mandibules », le nouveau film de Quentin Dupieux. A l’affiche, il retrouvera Grégoire Ludig et Grégoire Marsais du Palmashow, ainsi qu’Adèle Exarchopoulos. Sortie de cette comédie prévue le 2 décembre prochain.

On connaissait son talent pour la musique, on va désormais le découvrir au cinéma. Le rappeur Roméo Elvis sera prochainement à l’affiche de « Mandibules », un film complètement loufoque réalisé par Quentin Dupieux.

Au casting, on retrouvera Grégoire Ludig et Grégoire Marsais du Palmashow ainsi qu’Adèle Exarchopoulos, Bruno Lochet, India Hair et Coralie Russier. Dans la première bande-annonce, on comprend rapidement que le scénario est complètement déjanté et colle parfaitement avec la fantaisie du frère d’Angèle.

La sortie en salles est prévue le 2 décembre, mais, en attendant, voici le premier extrait de ce film qui promet de nous surprendre.