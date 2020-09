VIDEO. Polémique autour d’une navetteuse qui a mis un masque à son chien

JA ES IST WAHR! MASKEN für TIERE 🙁

Wir wurden aufgrund unserer Stellungnahme auf unserer Webseite: http://www.schnurrli.ch/de/beratungstelefon/Fragen-Antworten/Artikel?id=22 (Coronavirus COVID-19 Bericht für Haustierhalter), welche dann auch noch von 20 Minuten aufgegriffen wurde: https://www.20min.ch/story/haustierbesitzer-wollen-katzen-masken-anziehen-998096549327 ausgelacht, diffarmiert, mit Emails und Telefonaten überschwemmt und vereinzelt sogar bedroht, dass unsere Aussagen haltlos seien und NIEMAND HIER IN DER CH so BESCHEUERT wäre, seinen Haustieren Masken aufzuziehen und dass wir FALSCHMELDUNGEN verbreiten! Die ÄNGSTE in der Bevölkerung nehmen zu und (Haus-)Tiere zählen in unserer Gesellschaft mit zur Familie! Viele sorgen sich um ihre Gesundheit und die Gesundheit ihrer Liebsten! Da ist es nahliegend – aufgrund von Sorge – auch seine Haustiere vor dem tödlichen Virus schützen zu wollen! Die Anfragen und auch die Bilder und Videos welche wir erhalten zeigen jedoch, dass immer mehr Menschen in der Schweiz GENAU DAS TUN! Wir appellieren ERNEUT an den gesunden Menschenverstand! Bitte quälen Sie Ihre Tiere nicht, sie sind keine Überträger und benötigen Fürsorge und eine artgerechte Haltung und KEINE MASKEN!Video vom Zürcher Hauptbahnhof (Quelle Telegram)😿

Posted by Stiftung Katzenheim Schnurrli on Tuesday, September 1, 2020