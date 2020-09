La nouvelle compagne de Brad Pitt est mariée à un autre homme

Nicole Poturalski, la nouvelle compagne de Brad Pitt, est actuellement mariée à un restaurateur allemand de 40 ans son aîné.

Depuis un peu plus d’une semaine, Nicole Poturalski fait l’actualité de tous les sites « people ». Et pour cause, la jeune mannequin allemand de 27 ans qui vivait dans un relatif anonymat jusqu’à présent est la nouvelle compagne de Brad Pitt. Les deux tourteaux ont en effet été aperçus le 26 août dernier en France, plus précisément au château de Miraval, dans le sud du pays.

Mais ce que la presse ne savait pas il y a une dizaine de jours, c’est que Nicole Poturalski est déjà mariée! Comme le rapporte le Daily Mail, l’Allemande est en effet mariée à Roland Mary, un restaurateur allemand de 68 ans avec qui elle a un enfant. Le couple vivrait cependant une « relation libre », d’après un proche de Roland Mary. « Roland a été marié à plusieurs reprises et a cinq enfants. Il n’est pas intéressé par la négativité et la jalousie. Roland et Nicole sont toujours mariés et on pourrait décrire leur relation comme un ‘mariage libre' ».

Toujours d’après la presse britannique, l’acteur et le restaurateur se seraient d’ailleurs déjà rencontrés, sans que cela ne crée d’étincelles.