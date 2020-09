Karine Ferri rend un hommage bouleversant à Grégory Lemarchal

Le 7 septembre, TF1 diffusera le téléfilm « Pourquoi je vis », consacré à la vie de Grégory Lemarchal. Karine Ferri, qui est sortie pendant un temps avec le jeune homme, a tenu à lui rendre un hommage, 13 ans après son décès.

En 2007, Grégory Lemarchal, ancien gagnant de la Star Academy, nous quittait, emporté par la mucoviscidose. Un téléfilm, intitulé « Pourquoi je vis », retraçant son parcours, sera diffusé ce lundi sur TF1. Si Karine Ferri n’a pas participé à l’élaboration de ce téléfilm, elle a tout de même rendu un hommage à son ancien compagnon sur Instagram.

« Pour ton courage, pour ton combat qui est devenu le nôtre, pour toutes celles et ceux qui souffrent du même ‘mal’ que toi. Pour ton immense talent et la beauté de ton âme. Pour montrer qu’il faut toujours croire en ses rêves et parce que ta force est en nous à jamais », a-t-elle écrit en légende d’une photo du téléfilm.

Mettre à l’honneur Grégory

Dans « Pourquoi je vis » , son rôle sera interprété par l’actrice Candice Dufau, qui a tourné aux côtés de Mickaël Lumière, d’Arnaud Ducruet, de Lou Gala et d’Odile Vuillemin. Pour justifier son absence au casting, la jeune femme expliquait: « Je ne pense pas à moi. Ce que je vois, c’est que cette fiction va mettre à l’honneur une personne qui a marqué les Français par sa générosité, sa simplicité et son talent. Grégory mérite ce téléfilm, se réjouissait Karine Ferri dans les colonnes de nos confrères. Cette diffusion est importante et synonyme d’espoir pour tous les malades atteints de la mucoviscidose. Le parcours de Grégory prouve que l’on peut toujours croire en ses rêves.