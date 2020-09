Les hommes se masturbent trois fois plus que les femmes

Ce samedi 5 septembre sera placé sous le signe particulier de la journée mondiale de la masturbation égalitaire. Une journée initiée par l’enseigne de sextoys Womanizer, dont la date est calculée selon les différences entre le nombre d’hommes et de femmes qui se livrent aux joies de l’onanisme.

Dans la famille des inégalités hommes-femmes, je demande… la masturbation. Eh oui, les disparités de genre s’immiscent également sous la couette. Y compris lorsqu’il s’agit de se faire plaisir en solo.

Selon une étude réalisée par la marque de sextoys Womanizer auprès de 6 000 personnes dans 12 pays du monde, initiatrice de la journée de la masturbation égalitaire, les hommes déclarent se masturber en moyenne 154 fois contre 49 fois chez les femmes. Autrement dit, il faudra attendre la date du 5 septembre pour décréter que les hommes et les femmes se masturbent à parts égales, du moins jusqu’au 31 décembre…

Un fossé immense

Toutefois, cette estimation correspond à une moyenne, ce qui signifie qu’une plus grande proportion de femmes se masturbe dans certains pays comparé aux hommes. C’est notamment le cas de la Corée du Sud qui figure en tête du classement et où la date du jour de masturbation égalitaire tombe le 3 mai, soit environ trois mois avant le 5 septembre. Ce faible écart s’explique toutefois par une pratique peu courante de la masturbation dans ce pays, où les hommes se masturbent 82 fois par an et les femmes 54 fois.

En France, cette date passe au 14 août, pour un fossé masturbatoire de 62%. En moyenne, les habitants de l’Hexagone déclarent se masturber 104 fois par an, contre 40 fois pour les Françaises.

Un écart qui en dit long sur les disparités de genre au sein de la sphère intime et qui peut s’expliquer par plusieurs raisons selon l’étude : éducation sexuelle quasi inexistante sur le plaisir féminin, préjugé genré sur la libido (1 personne sondée sur 5 estime que les hommes ont un plus grand désir sexuel) ou encore le tabou sociétal qui subsiste autour de la masturbation féminine.

Top 3 des pays où le « fossé masturbatoire » est le moins grand :

1) Corée du Sud : 3 mai (34%)

2) États-Unis : 7 août (60%)

3) France : 14 août (62%)

Top 3 des pays où le « fossé masturbatoire » est le plus important :

1) Royaume-Uni : 4 octobre (76%)

2) Taïwan : 11 octobre (78%)

3) Singapour : 15 octobre (79%)