PHOTOS. Ils distribuent leur repas de mariage aux sans-abris suite à l’annulation des festivités

Melanie et Tyler auraient dû célébrer leur union cette année, mais le coronavirus en a décidé autrement. Les mariés ont tenu à échanger leur vœux malgré tout et maintenir le service de traiteur, malgré l’annulation de leur fête de mariage. Ils ont décidé de redistribuer ce repas à des sans-abris pour marquer le coup.

Comme dans de nombreux pays, les rassemblement sont pour l’instant limités aux Etats-Unis à cause du Covid-19. Melanie et Tyler, qui étaient censés se marier dans l’Etat de l’Ohio, ont, à plusieurs reprises, postposé la grande fête qu’ils avaient prévue.

Mais suite à plusieurs changements de programme, ils ont finalement décidé d’échanger leurs vœux de de maintenir les services du traiteur, sans pour autant en faire profiter leurs convives. En effet, ils ont choisi, il y a quelques semaines, de se rendre dans un refuge pour sans-abris de Cleveland pour partager avec eux ce repas de fête.

Ainsi, lorsqu’ils se sont dit « oui » devant un comité restreint, ils ont filé vers l’établissement, en habits de cérémonie, pour venir en aide aux personnes qui en avaient le plus besoin. Une façon comme une autre de partager leur bonheur, en tendant la main aux plus démunis.

Tyler & Melanie Tapajna exchanged vows today in a small backyard ceremony, then headed to ⁦@TheCityMission⁩ to serve the food they purchased for their reception to women & children in crisis. I was there & will show you the incredible act of kindness @ 11 on ⁦@wkyc⁩ pic.twitter.com/ZhNSkShQA9

— Danielle Wiggins (@DaniWKYC) August 16, 2020