Julien Doré fait part de ses envies de paternité, et envisage l’adoption

Julien Doré revient ce vendredi avec un nouvel album intitulé « Aimée », et multiplie les interviews. Lors de l’une d’entre elles, il a confié ses envies de devenir papa, et même qu’il s’était renseigné à propos des démarches pour adopter un enfant.

Ce vendredi marque le grand retour de Julien Doré sur les devants de la scène, avec un nouvel album intitulé « Aimée ». A cette occasion, le chanteur de 38 ans s’est confié dans les colonnes du journal « Gala », et a évoqué la chanson « Nous et Kiki », sur laquelle les filles d’un de ses collaborateurs poussent la chansonnette.

« Elles ont réveillé la part d’enfance qui nourrit mon optimisme. Cette chanson, c’est une lettre à un enfant, peut-être celui que j’aurai », a expliqué le Français. « La question de l’enfant est importante pour moi. (…) Je me suis d’ailleurs beaucoup renseigné sur l’adoption et j’en ai beaucoup discuté avec mon ami Francis Cabrel qui a fait ce choix. »

« J’ai beaucoup réfléchi à l’adoption »

Dans les pages des « Inrocks », il a poursuivi son propos: « J’ai alterné des moments où je pouvais très clairement énoncer mon envie d’avoir des enfants. Et puis il y a eu des moments où je ne voyais pas comment, dans ce contexte-là, celui du monde dont vont hériter les prochaines générations, je me sentirais capable de regarder dans les yeux un enfant et lui dire : ‘C’est nous qui avons choisi que tu sois là.’ Ça m’a paru parfois inenvisageable. Dans ces moments, j’ai beaucoup réfléchi à l’adoption. »

La star a également expliqué qu’elle souhaitait au plus vite remonter sur scène présenter son album et que le contact avec les fans lui manquait sur Instagram: « Je vous le confie le plus simplement du monde, sans effet, mais plein d’espoir, la tournée aimée commencera le 1er octobre 2021 et croyez-moi, j’ai tellement hâte de vous retrouver, tellement. »