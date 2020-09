Coronavirus et vague de chaleur: Sciensano dresse le bilan

Durant la vague de chaleur qui a duré du 5 au 20 août inclus, le nombre de nouvelles admissions à l’hôpital pour Covid-19 a poursuivi son augmentation, tandis que la hausse des décès associés au virus est restée limitée, a indiqué l’Institut scientifique de santé publique Sciensano vendredi dans un communiqué.

Par rapport à la surmortalité constatée dès la phase d’avertissement du Plan forte chaleur et pics d’ozone, le nombre de morts associés au Covid-19 est resté limité. Sciensano a enregistré 128 décès liés au Covid-19, dont 57% vivaient dans une maison de repos.

Le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem a précisé, lors de la conférence du Centre de crise national, que la mortalité liée à la vague de chaleur était déterminée par les chiffres de la surmortalité. « On connaît la mortalité moyenne par jour tout au long de l’année sur les cinq dernières années et on peut voir ainsi quelle est la mortalité additionnelle. Lorsqu’elle correspond à une vague de chaleur, telle qu’elle est déclarée par l’Institut royal météorologique, on peut estimer que cette surmortalité y est liée », a-t-il indiqué.

Chaleur et ozone : « ne pas minimiser leurs effets »

La comptabilisation des défunts du Covid-19 est quant à elle liée au certificat de décès établi par un médecin, a expliqué Yves Van Laethem. « Ce médecin va évaluer, avec toutes ses connaissances et sur base d’un test ou d’examens, si oui ou non, il estime que (le décès de) ce patient a comme première cause le Covid-19 ou qu’éventuellement le Covid-19 est un facteur aggravant d’une autre première cause. »

Chercheuse chez Sciensano, Natalia Bustos Sierra, a indiqué dans le communiqué de l’institut scientifique qu’il n’était pas possible de savoir si les personnes décédées d’autres causes durant la vague de chaleur avaient eu le Covid-19 précédemment, les rendant plus vulnérables aux concentrations élevées d’ozone. « Par contre, cette période de chaleur a été exceptionnellement intense et longue. Sachant que la chaleur et l’ozone restent des facteurs de risque majeurs en été, leur effet ne peut pas être minimisé », a-t-elle fait remarquer.

Une surmortalité plus forte qu’en 2003

La phase d’alerte du plan ozone et chaleur a été activée à deux reprises cet été: du 23 au 26 juin et du 2 au 17 août. En juin, la surmortalité a été limitée, mais lors de la vague de chaleur qui a frappé la Belgique entre le 5 et le 20 août, 5.658 décès ont été enregistrés dans le pays. La surmortalité durant cette période a atteint 34,8%, soit 1.460 défunts surnuméraires, avec un pic de 488 morts le 13 août.

Selon Sciensano, elle dépasse les estimations consécutives à l’épisode de chaleur du mois d’août 2003 (23,8% ou 711 décès supplémentaires) ou du mois de juillet 2006.