VIDEO. Une femme enceinte arrêtée parce qu’elle s’opposait aux restrictions sanitaires

La police australienne a justifié jeudi l’arrestation d’une femme enceinte qui avait lancé sur Facebook un appel à manifester contre les mesures de restriction dues à la pandémie de Covid-19, tentant ainsi de mettre fin au tollé suscité par les images de cette interpellation.

La vidéo, diffusée en direct, montre des policiers en train de menotter la mère de famille devant ses deux enfants. Cette séquence a été visionnée des millions de fois sur internet, suscitant la polémique et ouvrant le débat sur le respect des libertés individuelles.

La femme enceinte, Zoe Buhler, a expliqué à des médias australiens avoir relayé des projets de manifestations sans savoir que c’était illégal dans l’Etat de Victoria, où des restrictions sont en vigueur pour juguler une deuxième vague épidémique de coronavirus.

#Australia #Stasi arrest a pregnant women in #Ballarat, Victoria for a Facebook post regarding a protest on Saturday.#Australia has now turned into a #totalitarian #dictatorship. pic.twitter.com/YvNsQCwNmt

— StopTheCensorship #KBF #NoMasks (@StopTCensorship) September 2, 2020