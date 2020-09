VIDEO. En plein jogging, elle se retrouve nez à nez avec un ours

Le week-end dernier, une joggeuse qui courrait sur un sentier a été surprise par un ours, qui a surgi des buissons avant de lui donner un coup de patte. Sur les images, capturées par un randonneur, on voit l’animal rapidement se désintéresser de sa proie, lui laissant l’opportunité de fuir à toute allure.

On n’est pas passés loin d’un drame le week-end dernier à Coquitlam Crunch, en Colombie-Britannique, au Canada. En effet, alors qu’une jeune femme faisait son jogging sur un sentier de ce parc naturel, elle a été surprise par un grizzly, qui a surgi d’un buisson, avant de lui donner un coup de patte.

Quelques randonneurs, assistant à la scène non loin de là, ont commencé à crier et à s’approcher, afin de distraire l’animal et le détourner de la coureuse. Sur les images, filmées par les marcheurs, on voit que l’animal semble finalement se désintéresser de sa proie, ce qui permet à la jeune femme de fuir.

Le « British Columbia Conservation Service » a tweeté qu’il avait temporairement fermé le chemin de marche. Les responsables ont demandé au public d’être vigilant et de veiller à sa propre sécurité. Murray Smith, un agent de conservation local, a déclaré à la CBC que des agents allaient tenter de piéger l’ours et qu’il serait peut-être euthanasié. Il a déclaré que ce genre de rencontre était rare et qu’il était inquiétant d’assister à un tel spectacle.

Watch the latest video at foxnews.com

Un cas inquiétant

« Il semble que l’ours n’ait pas eu peur de la coureuse, ou très peu », a déclaré Smith à la CBC. « Ce n’est pas comme si l’ours avait été surpris par la coureuse et qu’elle avait tendu la main pour rentrer en contact avec lui. Dans ce cas, la joggeuse s’est arrêtée et l’ours s’est ensuite approché puis l’a touchée à la jambe, ce qui est très inquiétant. »

Les experts rappellent qu’il ne faut pas s’enfuir lorsque l’on croise un ours. Ils recommandent de s’éloigner lentement et de garder un contact visuel avec l’animal, tout en lui parlant avec un ton calme et apaisant. Lorsqu’un ours se retrouve dans une zone où il ne peut pas être, il faut par contre se tenir droit, faire du bruit et crier à l’ours de partir.