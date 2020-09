Un jeune Afro-Américain tué par balle par la police à Washington

Un homme noir a été tué mercredi à Washington par la police, au moment où le pays est plongé dans un mouvement historique contre le racisme et les violences policières.

Selon les autorités, des policiers se trouvaient peu après 16H00 dans le sud-est de la ville pour enquêter sur des informations à propos d' »hommes armés dans un véhicule ». « Lorsqu’ils ont approché le véhicule, certaines personnes ont fui à pied et un policier a tiré avec son arme à feu », tuant une personne, a dit le chef de la police de la capitale américaine, Peter Newsham, lors d’une conférence de presse.

On the scene in Southeast DC where a young man was allegedly shot by MPD.

Lots of police, reporters, and a handful of people who tell me they are there to demonstrate. pic.twitter.com/Ys6AZIXRLt

— Richie🎥McG🍿 (@RichieMcGinniss) September 2, 2020