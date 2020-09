Les Diables Rouges seront en blanc en déplacement

L’Union belge de football (URBSFA) a présenté jeudi ses maillots pour les matches en déplacement qui sont blancs.

« Dans la lignée de nombreux maillots away blancs, ce nouveau maillot est majoritairement de cette couleur, avec des accents rouges et noirs », a expliqué l’URBSFA.

« Le blanc est également assorti d’un effet graphique dans des tons gris clair, pour donner au maillot un aspect contemporain. La lettre B, qui symbolise cette collection, est également visible dans les trois couleurs belges. »

« L’encolure en V avec un col montant donne à ce maillot un design distinctif, tout comme les bandes noires et rouges présentes en bas des manches. Les trois bandes adidas sur les épaules sont quant à elles rouges, à l’instar de celles ornant le short blanc et les chaussettes blanches. Sur le devant de ces dernières, vous pouvez par ailleurs apercevoir le drapeau belge. Les noms et les numéros devant et derrière sont noirs et le logo de l’URBSFA est subtilement incorporé dans les numéros présents dans le dos », a ajouté l’URBSFA.

Les troupes de Roberto Martinez porteront ce nouveau maillot pour la première fois samedi lors du déplacement au Danemark pour le premier match de la Ligue des Nations. Les Diables Rouges porteront également ce maillot lors de l’Euro.