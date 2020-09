J’AchèteBelge: cinq webshops créatifs de chez nous

Les mesures anti-coronavirus compliquent sérieusement la vie des entrepreneurs locaux. Raison pour laquelle, si vous voulez vous faire plaisir ou surprendre un proche avec un cadeau original et créatif, songez aux boutiques et aux webshops de chez nous. Il existe en effet de nombreux petits bijoux peu connus dans l’offre belge.

Helen b

La Gantoise Helen Blanchaert créé des mugs, des chaussettes, des calendriers, des couettes et encore bien d’autres choses. Tous ces objets sont illustrés avec une citation motivante ou un de ses dessins. Ce que Helen vise avec ses créations maison? Faire naître un sourire sur votre visage en ces temps de crise du coronavirus. Ses dessins simples, mais humoristiques, sur des proches ou des hipsters font toujours mouche! De plus, pour quatre mugs «alles komt goed» (NDLR: tout ira bien) vendus, helen b offre un mug «dikke merci» (NDLR: grand merci) aux hôpitaux de Gand.

helenb.be

Koaren

Avec Karen François, on rit beaucoup. La jeune Anversoise n’a pas besoin d’en faire des tonnes pour conquérir le cœur des Belges. Même si ses citations ironiques sur ses faire-part de naissance, sacs fourre-tout, mugs… ne débordent pas d’enthousiasme, elles sont précisément ce dont nous avons besoin en cette période. Car, comme le dit Karen, l’intention y était!

koaren.be

StudioFluo

L’atelier créatif StudioFluo a récemment ouvert ses portes à Anvers et à Louvain. On peut notamment y suivre des ateliers de calligraphie, de jardinage et bouturage, de céramique, de feutrage ou de tricot avec les bras. Pendant le confinement, les ateliers ont été provisoirement annulés, mais Evi et Lies ont immédiatement réagi en composant des box DIY à commander en ligne. Ces box ont tellement eu de succès que l’on peut désormais encore apprendre à faire de la sérigraphie ou un terrarium chez soi. Convient aussi pour les enfants et les personnes dotées de deux mains gauches!

studio-fluo.be

Pink cloud studio

Dans ce monde virtuel, l’Anversoise Martine veut mettre en valeur la carte écrite à la main. Car, admettez-le, vous préférez recevoir des souhaits d’anniversaire sous forme de preuves tangibles plutôt que sur Facebook! C’est la raison pour laquelle Martine a créé pink cloud studio, un webshop où elle vend des cartes de vœux avec des dessins peints à la main. Elle puise son inspiration dans la nature, ses pensées nostalgiques ou tout simplement la vie de tous les jours. Ses cartes sont aussi en vente dans des boutiques en Europe et même en Australie.

pinkcloudstudio.be

Bambiblauw

Ce webshop qui propose des tissus tombe à pic si vous voulez confectionner vos propres masques. On y trouve des tissus tout doux, chauds, jolis, chics et sympas tant pour les enfants que pour les adultes, tous sélectionnés avec beaucoup d’amour et de soin. Vous allez peut-être arborer prochainement un masque buccal avec des fleurs, des dinos ou même des cactus?