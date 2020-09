Disparition d’un cargo avec 43 membres d’équipage au large du Japon

Un cargo avec 43 membres d’équipage a disparu au large des côtes japonaises, dans une tempête causée par le typhon Maysak. Les garde-côtes ont pu sauver un membre d’équipage philippin, mais les 42 autres – 38 Philippins, deux Australiens et deux Néo-Zélandais – sont toujours portés disparus, a rapporté jeudi par l’agence Kyodo.

Les gardes-côtes japonais ont reçu un signal de détresse du cargo mercredi vers 1h45 du matin (mardi 18h45, heure belge). Le navire de 11.947 tonnes était alors situé à 185 kilomètres à l’ouest de l’île d’Amami Oshima.

Les opérations de sauvetage ont été difficiles en raison des fortes précipitations et des vents violents provoqués par le typhon Maysak. Un membre d’équipage a été retrouvé en mer de Chine orientale. Ses jours ne sont pas en danger, selon l’agence de presse.

The #Japan Coast Guard rescued a man who was found drifting after it received a distress signal from a Panamanian cargo ship off #Kagoshima Prefecture. https://t.co/TiXexohvLX#JCG #AmamiOshima pic.twitter.com/PSzoUr4h5x

