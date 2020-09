Cette maladie qui a emporté de nombreux proches de Marina Foïs

À l’âge de 16 ans, Marina Foïs a déménagé dans une maison communautaire de Toulouse. Là, elle a rencontré de nombreuses personnes aujourd’hui décédées à cause du sida.

Dans les pages de Vanity Fair, Marina Foïs, aujourd’hui âgée de 50 ans, est revenue sur sa (déjà) longue carrière et sur sa jeunesse. On y apprend qu’à l’âge de 16 ans, elle est partie vivre dans une maison communautaire de Toulouse dans laquelle « se retrouvaient aussi bien les pédés que les junkies ».

Malheureusement, l’actrice n’a plus aucun contact avec ses amis de cette époque. Et pour cause, ils sont nombreux à avoir perdu la vie à cause de « la maladie de sa génération »: le sida. « Un de mes meilleurs amis est mort du sida », détaille-t-elle. « Quelqu’un que j’avais rencontré à 16 ans, pour vivre l’expérience du théâtre ». Son ami n’est malheureusement pas le seul à avoir subi ce sort, vu que des habitants de la maison dans laquelle elle vivait, « personne, ou presque n’en est sorti vivant, à cause de la maladie ».