Bradley Cooper a vécu cloîtré pendant des mois

Tout le monde ne vit pas la crise du coronavirus de la même façon. Ainsi, Bradley Cooper vit cloîtré depuis des mois dans sa maison avec sa fille de 3 ans afin de protéger sa maman de 80 ans qui partage également son logement.

« Je suis avec ma mère, ma fille et mes deux chiens, ma mère va avoir 80 ans et elle a un sac de colostomie, donc je ne peux laisser personne entrer dans la maison. Et je ne peux pas sortir non plus, parce que si elle l’attrape (le coronavirus), c’est fini », a-t-il expliqué au magazine Interview.

Bradley Cooper doit donc aussi s’occuper seul de Léa, 3 ans, la petite fille née de son union avec la top-model Irina Shayk.

« On vit dans une petite maison de ville. Mais heureusement on a un jardin. Donc je suis devenu une sorte d’école maternelle à moi tout seul. On se lève le matin et on va nager dans la baignoire », a-t-il ajouté.

Parue très récemment, l’interview aurait néanmoins été faite au début de l’été. L’acteur serait en effet sorti de chez lui depuis lors, et d’ailleurs aux côtés de l’actrice Jennifer Garner.