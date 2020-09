Trois adultes sur quatre auraient l’intention de se faire vacciner

Trois adultes sur quatre dans le monde (74 pc) auraient l’intention de se faire vacciner contre la COVID -19, selon les résultats d’un nouveau sondage réalisé par le Forum Économique Mondial et Ipsos auprès de près de 20.000 adultes de 27 pays dont la Belgique ou 70 pc des personnes interrogées se sont déclarées d’accord avec cette idée.

Cette majorité pourrait toutefois ne pas suffire pour vaincre la maladie, avec moins de 37 pc des répondants qui déclarent avoir une opinion ferme sur la question, avertit toutefois l’organisation. Par ailleurs, pour plus de la moitié des personnes interrogées (59 pc), un vaccin ne sera pas disponible avant la fin de cette année. Ils sont 77 pc à partager cette opinion en Belgique.

Les pays où l’intention de vaccination contre la COVID-19 est la plus élevée sont la Chine (97 pc), le Brésil (88 pc), l’Australie (88 pc) et l’Inde (87 %). Ceux où elle est la plus faible sont: la Russie (54 pc), la Pologne (56 pc), la Hongrie (56 pc) et la France (59 pc).

Dans la plupart des pays, les personnes qui sont d’accord (pour se faire vacciner, ndlr) sont cependant nettement plus nombreuses que celles qui sont en désaccord (plus de 50 points de pourcentage dans 12 pays sur 27), souligne l’enquête.

Plusieurs raisons évoquées

La raison la plus fréquemment mentionnée pour ne pas vouloir se faire vacciner est l’inquiétude quant aux effets secondaires, suivie par la perception de l’efficacité du vaccin. Plusieurs pays estiment également ne pas être suffisamment à risque et une partie des personnes interrogées sont contre les vaccins en général, indiquent les auteurs de l’étude.

L’enquête a été menée par Ipsos entre le 24 juillet et le 7 août 2020 sur sa plateforme d’enquêtes en ligne Global Advisor auprès d’un total de 19.519 adultes, âgés de 18 à 74 ans aux États-Unis, au Canada, en Malaisie, en Afrique du Sud et en Turquie, et de 16 à 74 ans dans 22 autres pays.