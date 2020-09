VIDEO. Des visons vivent un calvaire dans une ferme d’élevage

Âme sensible, s’abstenir… En France, l’association de protection animale One Voice vient de publier une vidéo tournée au mois d’août et dénonçant les conditions d’élevage de visons.

Sur ces images, on peut voir « des visons encore vivants et déjà en putréfaction », explique Muriel Arnal, la présidente de One Voice, des animaux qui « se traînent toujours sur le sol grillagé de leur cage en quête d’un peu d’eau ».

⚠️Nouvelle enquête ⚠️

Nous dévoilons des images tournées au mois d’août 2020 dans les 4 dernières fermes à fourrure de France. Partout des déjections qui s’entassent, entraînant de réelles et durables pollutions des sols. Quant aux visons… #StopFourrure pic.twitter.com/SqJytqqGAH — One Voice (@onevoiceanimal) August 31, 2020

Quatre établissements sont visés par cette organisation, mais particulièrement celui situé à Champrond-en-Gâtine, dans l’Eure-et-Loir. Un endroit décrit comme étant un « élevage de l’horreur ». L’association a d’ailleurs lancé une pétition demandant la fermeture de cet endroit ainsi qu’« un arrêté prévoyant le démantèlement des trois autres d’ici à la fin de l’année ».

Outre le calvaire vécu par ces animaux, One Voice a également dénoncé les « réelles et durables pollutions des sols » causées par ces installations vétustes.

Cet établissement avait déjà été pointé par cette association en 2017 et 2019. Aujourd’hui, ces visons « sont moins nombreux: toutes les cages ne sont pas occupées et la surpopulation n’est plus d’actualité. Mais l’air y est toujours irrespirable, les stalagmites de déjections toujours aussi hautes ».

Muriel Arnal a, par ailleurs, rappelé que les Pays-Bas et la Finlande avaient respectivement fermé 160 et 700 élevages de visons.