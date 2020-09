Une pluie de météorites de grande valeur tombe au Brésil

L’argent est littéralement tombé du ciel dans une petite ville du Brésil après une ‘pluie’ de centaines de morceaux de météorite, dont le plus gros valait près de 26.000 $.

Selon les scientifiques, ces morceaux de roche proviennent d’une météorite vieille de près de 4,6 milliards d’années, et daterait donc du début du système solaire. A peine 1% des météorites sont de ce genre, c’est pourquoi ces fragments peuvent se vendre des dizaines de milliers de dollars.

Ces fragments de roche sont tombés à Santa Filomena, dans le nord-est du Brésil, où les habitants de cette région pauvre et rurale sont rapidement devenus un peu plus riches. L’une des roches pesait en effet près de 40 kg et valait plus de 26.000$.

« Le prix se rapproche de 40 reals le gramme, et il augmente. Il y a quelques jours seulement, il était de moitié », a expliqué au Daily Mail Edimar da Costa Rodrigues, qui a vu le ciel « se remplir de fumée » alors qu’il était chez lui.

« Près de 90% de la population de la ville sont des agriculteurs. Il n’y a pas beaucoup de magasins, rien qui crée des emplois. C’est un endroit humble, avec des personnes à bas salaire. La plupart d’entre eux ont expliqué que c’était une très bonne chose. »

D’après Gabriel Silva, de l’Institut de chimie de l’Université de Sao Paulo, « cette météorite est du type chondrite. C’est l’un des premiers minéraux qui se sont formés dans le système solaire, avant la Terre. La météorite pourrait nous en dire long sur la formation de l’univers. »

« Cette météorite a suscité beaucoup d’enthousiasme parmi les collectionneurs et les chercheurs », a-t-il ajouté. « La demande est élevée et le prix a donc soudainement grimpé en flèche. »