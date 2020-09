Une chaîne TV irakienne prise d’assaut après la diffusion d’un programme festif le jour d’Achoura

Une foule a pris d’assaut et mis le feu lundi à une chaîne de télévision irakienne, a indiqué à l’AFP une source de sécurité, les protestataires accusant ce média d’avoir diffusé un programme festif le jour du deuil chiite d’Achoura.

Dimanche, les chiites – majoritaires en Irak – ont célébré Achoura qui commémore le martyre en 680 de l’imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, un événement fondateur de l’islam chiite. Le même jour, la chaîne de télévision locale Dijlah a diffusé des émissions comprenant des chants et des danses, provoquant la colère de nombreux Irakiens qui se sont offusqués d’une programmation considérée comme « une insulte à la religion ».

Iraqi Shiite protesters have reportedly ransacked and burned the Baghdad offices of Iraqi satellite television channel Dijlah TV for "playing music" during the "Mourning of Muharram" which "caused an outrage and serious backlash… treating it as an attack on religious beliefs." pic.twitter.com/P57OwEokfS

— Evan Kohlmann (@IntelTweet) August 31, 2020